Referendum sulla giustizia | primi dati il No in vantaggio anche a Rimini mentre prosegue lo spoglio

Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali I primi exit pool danno il “No” vittorioso sul “Sì” nel referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 15 è partito lo spoglio anche nei 331 seggi della provincia di Rimini. Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

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Temi più discussi: Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA]; Come si vota al referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia, affluenza record a Roma nel primo giorno di voto: alle urne il 51,52% degli elettori.

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Al Referendum sulla giustizia ha vinto il No. Il Comitato per il Sì: “Ce l’abbiamo messa tutta, nessun rimpianto”. La terza proiezione di Tecnè vede il Sì al 45,7% e il No al 54,3% #referendum #giustizia #mattino5 facebook

Referendum giustizia, l'affluenza definitiva a Bologna del 23 marzo x.com