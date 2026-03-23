La Spezia, 23 marzo 2026 – Netta vittoria del No anche alla Spezia e provincia. Così gli elettori si sono espressi sul referendum sulla giustizia che chiedeva agli elettori di esprimersi sul tema della separazione delle carriere. Il risultato rispecchia più o meno quanto visto nel resto del Paese: il No si attesta intorno al 55%, circa 10 punti in più rispetto al Sì. Il voto alla Spezia E’ la fotografia di quanto visto anche all’interno del capoluogo. Alla Spezia il Sì si è attestato al 55,5%, mentre il No si ferma al 44. La legge costituzionale su cui sono erano stati chiamati a esprimersi i cittadini proponeva la modifica a 7 articoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum sulla giustizia, il voto alla Spezia e provincia. Vince il No di oltre 10 punti, ma non ovunque

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