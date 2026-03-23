Referendum sulla giustizia i no festeggiano in piazza a Viterbo | Ha vinto la costituzione | VIDEO E FOTO

Piazza del Comune a Viterbo si è colorata di bandiere e sorrisi dalle 18 del 23 marzo. I comitati locali festeggiano la vittoria del no al referendum sulla giustizia: un clima di entusiasmo tra musica e abbracci. In prima fila Sandra Gasbarri, presidente del comitato territoriale Arci Viterbo, ed Enrico Mezzetti, presidente Anpi, simboli di una mobilitazione territoriale che ha saputo coinvolgere la cittadinanza. "È la vittoria della Costituzione", commentano mentre la festa prosegue nel cuore della città. Referendum, Tuscia controcorrente: vince il sì con il 55,95%. I risultati comune per comune Sanità, il sindaco di Ronciglione: "Ambulanze in ritardo nei Cimini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Referendum giustizia, in centro la manifestazione spontanea del comitato per il No: "Oggi vince la Costituzione" [VIDEO-FOTO]Non appena il risultato è chiaro associazioni, esponenti politici e cittadini si riuniscono in piazza Sacro Cuore per celebrare la vittoria.

Aggiornamenti e notizie su Referendum sulla giustizia i no...

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La dichiarazione del ministro #Nordio in merito al risultato del #referendum. x.com