Referendum sulla giustizia exit poll | Avanti il No Affluenza al voto oltre il 58%

Da ildenaro.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il No prende il largo nelle prime proiezioni sul referendum sulla giustizia. Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per la Rai, basata su un campione del 12%, il No si attesta al 53,1%, mentre il Sì si ferma al 46,9%, segnando un vantaggio più netto rispetto ai primi exit poll. Il dato conferma e rafforza le indicazioni arrivate dagli instant poll. In particolare, il secondo instant poll di SWG per La7 colloca il No in una forbice compresa tra il 50% e il 54%, mentre il Sì si posizionerebbe tra il 46% e il 50%, con una copertura dell’87%. Un trend che si consolida. Le nuove rilevazioni sembrano dunque consolidare un orientamento già emerso nelle ore precedenti, quando i primi exit poll e intention poll indicavano un vantaggio più contenuto ma costante del No. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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