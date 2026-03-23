Referendum sulla giustizia chiusi i seggi | a Reggio Calabria alle 15 ha votato il 53,57%

I dati finali dell'affluenza. Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti sono partiti nell'immediato dopo le ore 15. Non è previsto il quorum, quindi il risultato sarà deciso dalla maggioranza degli elettori Seggi chiusi definitivamente nel secondo e ultimo giorno di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti sono partiti nell'immediato dopo le ore 15. Non è previsto il quorum, quindi il risultato sarà deciso dalla maggioranza degli elettori. Affluenza record in tutta Italia con un dato nazionale, ancora parziale, che si attesta al 58,91%, su 61.092 su 61. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 12 ha votato quasi il 15% degli italiani

Il 46 per cento degli italiani ha votato per il Referendum. Seggi riaperti, si vota fino alle 15I seggi si sono riaperti alle 7, si potrà votare per il referendum sulla giustizia fino alle 15.

Una raccolta di contenuti su Reggio Calabria

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, seggi chiusi: a Reggio Calabria alle 23 ha votato il 40,79'%; Affluenza Referendum alle 23: nel Lazio vota oltre il 48%, la Puglia supera il 39%, Emilia-Romagna la regione leader; Referendum giustizia, seggi chiusi in attesa del secondo giorno di voto: l'affluenza delle 23; Referendum giustizia, seggi chiusi: affluenza oltre il 50% nel Vicentino. Si vota ancora lunedì fino alle 15.

Referendum Giustizia, i DATI sull’affluenza alle 19 nelle città di Calabria e Sicilia: Reggio stacca MessinaSecondo i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell’Interno, l’affluenza alle urne per il Referendum sulla Giustizia, alle ore 19, si attesta al 38,90% a livello nazionale. Tuttavia, se si analizza la ... strettoweb.com

Referendum Giustizia 2026: SI o NO | I risultati in Calabria, Cosenza e Provincia – DIRETTAIn tempo reale tutti i risultati del Referendum Costituzionale sulla giustizia in Calabria, in provincia di Cosenza e nella città del Bruzi ... quicosenza.it

Ponte sullo Stretto. Il 24 marzo il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, interverrà in Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato Martedì 24 marzo, a partire dalle 15:20 il sindaco metropolitano facente funzioni di ReggiO Calabria, facebook

Parte da Reggio Calabria la prima tappa del ciclo di incontri territoriali dedicata alla presentazione del “Libro Bianco sul dissesto idrogeologico e le infrastrutture di trasporto” di Ansfisa ansfisa.gov.it/news/-/asset_p… x.com