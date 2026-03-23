Referendum sulla giustizia chiusi i seggi | a Reggio Calabria alle 15 ha votato il 53,56%

Da reggiotoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati finali dell'affluenza. Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti sono partiti nell'immediato dopo le ore 15. Non è previsto il quorum, quindi il risultato sarà deciso dalla maggioranza degli elettori Seggi chiusi definitivamente nel secondo e ultimo giorno di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti sono partiti nell'immediato dopo le ore 15. Non è previsto il quorum, quindi il risultato sarà deciso dalla maggioranza degli elettori. Affluenza record in tutta Italia con un dato nazionale, ancora parziale, che si attesta al 58,91%, su 61.092 su 61. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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