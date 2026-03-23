Referendum sulla Giustizia boom di affluenza | al voto oltre il 58% degli italiani Il paragone con i precedenti

Si è chiusa la giornata di voto per il referendum sulla riforma della giustizia e i dati sull’affluenza confermano un’ampia partecipazione degli italiani. Con 61.450 sezioni su 61.533 già registrate, alle 15 il dato nazionale sull’affluenza è stato del 58,93 %. Un aumento netto rispetto alla giornata precedente. Ieri, alle 12 aveva votato il 14,92% degli aventi diritto, alle 19 il 38,89%, mentre alla chiusura delle urne alle 23 si era raggiunto il 46,05%. La partecipazione a questa consultazione supera di gran lunga quella di alcuni precedenti referendum costituzionali, come il taglio del numero dei parlamentari del 2016, che alle 23 aveva registrato solo il 39,4%, per arrivare al 51,12% il giorno successivo, oppure il referendum del 2006 sulla riforma del Titolo V, quando aveva votato il 53,8%. 🔗 Leggi su Open.online

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Al referendum sulla giustizia gli italiani sapranno cosa fare.

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Vi presento la nuova mappa aggiornata dell’Italia nel giorno del Referendum Costituzionale. Una marea rossa di No, dal Sud al Centro, alle isole, fino al Nord ovest e pure pezzi del Nord est, a casa loro. L’Italia che resiste e dice NO! facebook

#Referendum, confronto tra i dati delle ore 15: Youtrend/Sky TG24 Sì 46,5-50,5%, No 49,5-53,5% Opinio/Rai Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% Tecnè/Mediaset Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% SWG/La7 Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% #MaratonaYoutrend x.com