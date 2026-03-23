Referendum sulla giustizia | affluenza record Vittoria del ' NO' Renzi | Ora Meloni ascolt

AGI - Ancora in corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia ma ci sono intorno ai 10 punti percentuale di distacco in favore del NO. Erano chiamati alle urne 51 milioni di italiani per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Affluenza record col 59% degli aventi diritto al voto. SEGUI LA DIRETTA DELLO SPOGLIO 16:52 Conte, questo è un avviso di sfratto al governo 16:49 Con l'80% delle sezioni italiane scrutinate, il NO è in testa con il 54,04%. 🔗 Leggi su Agi.it

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Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Affluenza referendum, sondaggisti sorpresi: Difficile prevedere chi sia avvantaggiato; Referendum Giustizia, affluenza record a Roma nel primo giorno di voto: alle urne il 51,52% degli elettori; Referendum sulla giustizia: dal quesito al quorum, tutto quello che serve sapere per il voto.

L’Italia al votoSempre più vicina la vittoria del No al referendum sulla giustiziaIl 58,93 per cento degli elettori è andato a votare: un dato insolitamente alto per questo tipo di consultazioni. Il No è in vantaggio con il 54,7 per cento. Il comitato del sì ha ammesso la sconfitta ... linkiesta.it

Risultati Referendum Giustizia 2026 Proiezioni Exit Poll | Diretta: YouTrend e BiDiMedia chiamano vittoria NORisultati Referendum Giustizia 2026 Costituzionale: diretta scrutinio, proiezioni exit poll, ha vinto No sul Sì alla riforma Nordio, cosa cambia e scenari ... ilsussidiario.net

"Vittoria del "NO" al referendum costituzionale della giustizia". Lo scrive su X Youtrend evidenziando che "con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile". : ANSA/LUCA ZENNARO facebook

Referendum, la vittoria del No. Le proiezioni: è al 53,9%. Il comitato del Sì: “Risultato propende contro di noi” x.com