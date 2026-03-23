AGI - In corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia. Erano chiamart alle urne 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Dai primi Istant Poll emerge una situazione di grande incertezza col No in leggero vantaggio sul Sì. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla giustizia: affluenza record. Sì o No? E' testa a testa

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