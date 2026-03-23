Referendum sulla giustizia affluenza definitiva supera il 66% nel Ravennate | i comuni in cui si è votato di più

Chiusi i seggi, in attesa dello spoglio, si fanno i conti sugli elettori ravennati che si sono presentati alle urne per rispondere al quesito referendario Poco più di due ravennati su tre si sono recati ai seggi. L'ampio dibattito sul referendum della giustizia riporta un buon numero di elettori ravennati alle urne. Il dato definitivo dell'affluenza in provincia alla chiusura dei seggi (alle 15 di oggi, 23 marzo) è infatti del 66,53%. A livello italiano c'è stata un'affluenza media oltre il 58%, mentre in Emilia Romagna la percentuale dei votanti ha superato il 66%, risultando tra le regioni d'Italia con i numeri più alti di elettori alle urne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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