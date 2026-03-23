Referendum sulla giustizia affluenza alle ore 23 di domenica al 46,07% | chi può vincere con il boom di voti

Affluenza alta al referendum sulla Giustizia: alle 23 del primo giorno il dato è al 46,07%, dopo il 38,9% delle 19. Partecipazione superiore a tutte le ultime consultazioni: il confronto con il passato porta questo referendum, dopo il primo giorno di voto, alla percentuale potenzialmente più alta del nuovo millennio. Referendum, il dato dell'affluenza delle 23 Affluenza alta, cosa significa Il confronto con i referendum precedenti Le regioni top e flop Referendum, il dato dell’affluenza delle 23 Un risultato sorprendente quello della prima giornata di voto per il referendum sulla Giustizia. Alle 23, orario di chiusura dei seggi per domenica 22 marzo, colpisce l’affluenza record. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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