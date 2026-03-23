Referendum sulla giustizia Affluenza al 53,13%

Anche oggi seggi aperti dalle 7 alle 15 dopo l’intera giornata di ieri. L’affluenza alle urne in provincia di Siena nella domenica del voto per il referendum sulla giustizia è arrivata al 53,13% degli aventi diritto al voto, in linea con la media regionale. Più alta l’affluenza a Siena capoluogo dove ha superato il 57% anche se il valore più alto è stato registrata a Monteriggioni, qui si è superato il 59% degli aventi diritto al voto. Nella prima rilevazione delle affluenze, quella delle 12 di ieri, l’affluenza a livello provinciale era del 16,03 (dati Eligendo). Alla seconda rilevazione, alle 19 l’affluenza provinciale è arrivata al 44,12%, Siena capoluogo salita dal 18,76 al 48,48%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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