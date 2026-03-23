Referendum sulla giustizia a Lecco vince il sì

Arrivano i risultati dello spoglio: se nel resto d'Italia la vittoria è stata per il "no", diverso è il risultato locale Arrivano i dati dello spoglio e, a livello nazionale, è il “no” ad affermarsi. Diverso invece il quadro nel Lecchese, dove prevale il “sì”. In provincia di Lecco il “sì” raccoglie 70.629 voti pari al 55,57%, contro i 56.464 “no” (44,43%) su 243 sezioni scrutinate su 315. Nel capoluogo il risultato è più equilibrato: a spoglio concluso (43 sezioni su 43), il “sì” ha vinto con 12.278 voti (50,96%) contro 11.817 “no” (49,04%). In Lombardia (6.891 su 9.258 sezioni), il “sì” è nettamente avanti (53,87%) sul “no” (46,13%). Un esito in controtendenza rispetto al dato nazionale, che nel territorio lecchese evidenzia una maggiore propensione a sostenere la riforma. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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#Referendum, confronto tra i dati delle ore 15: Youtrend/Sky TG24 Sì 46,5-50,5%, No 49,5-53,5% Opinio/Rai Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% Tecnè/Mediaset Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% SWG/La7 Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% #MaratonaYoutrend x.com