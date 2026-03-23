Referendum sulla Giustizia 2026 i risultati definitivi | la mappa del voto per i Sì e i No in Italia

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla giustizia si è chiuso con la sconfitta del Sì, fermo al 46,2% e superato dal No, al 53,7%. Affluenza record al 58%. Sul piano territoriale, il Sì ha prevalso solo in tre regioni del Nord: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto mentre nel resto del Paese si è affermato il No. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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