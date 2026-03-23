Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il risultato del referendum costituzionale sulla giustizia ha rivelato una Italia molto più complessa di quanto previsto. La tradizionale narrazione che divide il Paese tra Nord e Sud non trova conferma nei dati: il vero spartiacque, questa volta, è interno al Nord stesso. A Napoli, il risultato è netto con un 75% di No, una tendenza che si estende a tutto il Mezzogiorno. Da Palermo a Bari, passando per Reggio Calabria, il Sud ha votato in massa contro la riforma, senza rilevanti eccezioni tra capoluoghi e comuni minori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum: Sud e città del Nord uniti, piccoli comuni sostengono il “Sì” di Bossi.

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