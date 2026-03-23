Il primo segnale si era già evidenziato nel corso del primo riscontro aulla partecipazione a meta mattinata di domenica nelle circoscrizioni torinesi con maggioranza di centrosinistra in cui si restirava un oltre il 10-12% di votanti. Il risultato del No (54 contro 46) non lascia dubbi su un referendum che doveva aprire le porte alle riforme della Meloni, partendo dalla revisione diversi articoli della Costituzione per arrivare all’odioso premierato. Di rilevante c’è il No che s’impone in modo inaspettato in modo particolare nelle regioni meridionali,con un affluenza record che si avvicina al 59%. I dati su una partecipazione in grande... 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Referendum, stravince il No. Prima mazzata sul governo Meloni

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