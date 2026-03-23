Como – Risultato a “sorpresa” sulle sponde del Lario. I comaschi hanno scelto il no al referendum della giustizia sebbene nel nord della regione (a guida centrodestra) abbia nettamente prevalso il sì (a eccezione della provincia di Milano e di poche altre aree). Nel Comune di Como, con 74 sezioni scrutinate su 74, ha prevalso il no con il 51,11% delle preferenze (19.163), contro il sì, che si è fermato al 48,89% (18.334 votanti). Alta l’affluenza, che si è attestata al 61,30%. Un dato in controtendenza rispetto alla provincia di Como, dove il sì ha trionfato con il 57,73% delle preferenze (affluenza provinciale 61,91%). Arci Como: “Vittoria storica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Referendum, sorpresa a Como città: vince il no (nel resto della provincia trionfa il sì, al 57%)

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