Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. Gli instant poll danno il Sì al 49% e il No al 51% Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. Gli instant poll danno il Sì al 49% e il No al 51% Alle 15 si sono chiuse le urne in tutta Italia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Subito dopo partirà lo spoglio delle schede, che porterà ai risultati definitivi in una votazione che non ha bisogno di raggiungere un quorum per essere valida. Gi Instant poll danno... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, seggi chiusi alle 15: è testa a testa tra il Sì e il No. Affluenza record al 58%

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