Referendum Salvini | governo avanti Ma su lelettorale ora Lega frena

Milano, 23 mar. (askanews) – Per Matteo Salvini il governo “deve andare avanti, con compattezza e determinazione”, nonostante la sconfitta netta sul referendum confermativo della riforma della Giustizia. Ma nel Carroccio ora tornano con più forza i dubbi sulla opportunità di andare a modificare la legge elettorale: “Rischiamo di regalare una maggioranza solida al centrosinistra”, dice più di un parlamentare leghista. Sul merito della battaglia referendaria, nessun rimpianto: la riforma era “necessaria”, ribadisce il vice premier, per “migliorare il sistema giustizia”. Lo dice da Budapest dove si trova per l’assemblea dei Patrioti e dove celebra il “vero eroe” Viktor Orban. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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