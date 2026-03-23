Sono passate da poco le quindici. Le urne si sono appena chiuse e i primi instant poll danno in lieve vantaggio il No. Il primo leader politico italiano a parlare è il vice premier Matteo Salvini. E lo fa davanti a un mare di bandiere bianche, rosse e verdi. Le strisce però non sono verticali, ma orizzontali. Il leader della Lega ha scelto di attendere l’esito del referendum non in Italia, ma a Budapest sul palco della “Prima Grande Assemblea dei Patrioti Europei”. Prende la parola dopo il leader di Vox Santiago Abascal e parte lanciando il coro “ Viktor, Viktor” per l’amico Orbán. “Manca poco alle elezioni del 12 aprile in Ungheria – ricorda Salvini – spero e penso che il popolo ungherese scelga con orgoglio per la sua Ungheria, per la sua sovranità, per la sua identità cristiana millenaria per i suoi confini sicuri e blindati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Salvini attende i risultati a Budapest lanciando cori per Orbán: “Mi è stato vicino durante i processi”

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