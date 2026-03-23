Tempo di lettura: < 1 minuto La partecipazione al Referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia in Irpinia registra numeri significativi già nella prima giornata di voto. Alle ore 23, l’affluenza provinciale ha raggiunto il 40,31%, superando la soglia simbolica del quaranta per cento. Spicca il dato della città di Avellino, dove si è recato alle urne il 46,75% degli aventi diritto, un risultato superiore alla media provinciale e in linea con il trend nazionale. Ancora più marcata la partecipazione nel comune di Cesinali, dove è stata superata la soglia del 50%, confermando un forte coinvolgimento civico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, prima giornata positiva: Irpinia sopra il 40%

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