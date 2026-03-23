Referendum Padova si divide | nel capoluogo vince il No ma in provincia prevale il Sì

Da padovaoggi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Padova si divide, e il voto sul referendum sulla giustizia disegna una geografia politica ed elettorale tutt’altro che uniforme. Se a livello nazionale ha vinto il “No” con il 53,74% dei consensi, e in Veneto il “Sì” si è affermato con forza arrivando al 58,41%, il territorio padovano restituisce infatti due fotografie diverse. Nel capoluogo vincono i contrari, mentre nell’intera provincia prevalgono i favorevoli. A livello nazionale il “No” chiude davanti con 14.461.074 voti, pari al 53,74%, mentre il “Sì” si ferma al 46,26% con 12.448.047 voti. In Veneto, invece, lo scenario si ribalta: il “Sì” raccoglie 1.382.701 voti e conquista il 58,41%, mentre il "No" si attesta al 41,59% con 984. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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