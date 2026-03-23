Referendum notizia clamorosa per la famiglia Berlusconi

C’è un tipo di silenzio che fa più rumore di mille dichiarazioni. Quello che arriva da chi di solito pesa le parole, le misura, le centellina. Eppure, nelle ore successive al voto, in certi ambienti si sarebbe percepita chiaramente un’emozione difficile da nascondere: amarezza, disincanto, forse anche un pizzico di incredulità. Perché quando una partita così simbolica si chiude male, non è solo una questione di percentuali. È il retrogusto di un’occasione mancata, è il senso che qualcosa si sia inceppato proprio dove, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile. E il racconto che filtra, questa volta, porta a un nome che non passa inosservato. La reazione (non ufficiale) che fa discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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