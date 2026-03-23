Referendum Movimento 5 Stelle | Respinta una riforma sbagliata

I pentastellati: «L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta una terra di partecipazione, di consapevolezza civica e di difesa della Costituzione» «L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta una terra di partecipazione, di consapevolezza civica e di difesa della Costituzione. I dati sull’affluenza la collocano al primo posto in Italia, nettamente sopra la media nazionale. È un segnale politico e democratico molto chiaro: quando in gioco ci sono gli equilibri costituzionali, i cittadini dell’Emilia-Romagna rispondono presente». Così si esprimono i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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