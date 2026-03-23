Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona prontamente hanato la sconfitta di Giorgia Meloni al Referendum, l'ospitata da Fedez ha avuto un ruolo in tutto ciò? Quando una settimana fa è uscita la notizia diGiorgia MeloniaPulp Fictionper fare propaganda per il Sì al Referendum nessuno si sarebbe mai aspettato questa mossa. Tra i tanti posti dove poteva andare ha scelto proprio il rapper che per anni ha militato nella sinistra. Ovviamente qui non ha avuto contradditorio: a lei serviva uno spazio dove potersi interfacciare ai giovani, a quella quota di indecisi. Adesso i risultati sono chiari:ha vinto il No e quindi possiamo dire che per Giorgia Meloni la mossa è stata un fallimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Meloni ha perso a causa di Fedez? Lucarelli e Corona la deridono

Articoli correlati

Meloni a Pulp Podcast di Fedez tra Iran e Referendum, cos'ha detto e la polemica su tagli e domande concordateAlle ore 13 di giovedì 19 marzo, come previsto, è stata pubblicata la puntata di Pulp Podcast con ospite Giorgia Meloni.

Referendum, Meloni: “La magistratura ha perso autorevolezza ed efficacia. Ci sono storture da correggere”“La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, è indispensabile per far funzionare l’Italia.

Approfondimenti e contenuti su Referendum Meloni ha perso a causa di...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi no; Meloni, ore di tensione per il referendum. Si alza la posta in gioco, legge elettorale in ballo; Meloni agli italiani: Al referendum votate sì per aprire una pagina nuova; Il giorno dopo il referendum - Appunti.

Referendum, Renzi: «Meloni ha perso il tocco magico». Bignami (Fdi): «Il governo va avanti, nostra agenda non cambia»Sono chiuse le urne per il voto sul referendum costituzionale sulla giustizia. Inizia lo spoglio. Gli italiani hanno votato su due giorni per confermare o rigettare la riforma ... ilgazzettino.it

Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nullaIo mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa, dice il leader di Italia viva ... ilfoglio.it

Referendum giustizia, vince il “No” in Puglia (57%) e in tutti i comuni della BAT (56,88%) #puglia #politica #referendum #riforma #giustizia facebook

#DanielaFumarola intervistata da “Il Riformista”: Sul #referendum x.com