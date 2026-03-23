Referendum Meloni fa conti con sconfitta Sarà anno di fibrillazioni

Roma, 23 mar. (askanews) – Nessuno ci gira attorno. I commenti vanno dal “molto male” al “che botta” con poche sfumature di umore. Che in questo caso è decisamente nero. Il centrodestra ammette che quella subita al referendum sulla giustizia è una sonora sconfitta. I timori di una debacle avevano cominciato a farsi avanti già ieri sera quando era apparso ormai chiaro che il dato dell’affluenza era talmente fuori dalle previsioni che, al contrario di quanto ci si aspettava all’inizio, non avrebbe favorito il fronte governativo. Anzi. Alla fine il distacco di oltre 7 punti tra il no e il sì – con quasi il 60% di votanti – non può non essere considerato un messaggio politico verso il governo, persino da chi chi per mesi ha sostenuto il contrario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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