Referendum Manfredi | Meloni deve andare avanti Nessuno ha chiesto le sue dimissioni

"Penso che il Governo debba andare avanti, nessuno ha chiesto le dimissioni della premier Meloni". Il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, ha parlato con i giornalisti nel corso di un punto stampa convocato a Palazzo San Giacomo per commentare l'esito del voto del referendum sulla giustizia, che ha visto la vittoria del No. “Il dato politico è che c'è una maggioranza del Paese che vuole un cambiamento: bisogna fare in modo che questa maggioranza si trasformi in maggioranza politica alle prossime elezioni. La politica ha sottovalutato i cittadini, pensando che non siano attenti o non vogliano partecipare. Paradossalmente oggi gli elettori sono più avanti dei partiti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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