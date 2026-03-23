Referendum magistratura l' affluenza Comune per Comune

Si attesta al 59,33% l’affluenza complessiva al referendum in provincia di Sondrio, al termine delle votazioni chiuse alle ore 15 di lunedì 22 marzo. La partecipazione è stata solida e diffusa su tutto il territorio, con il capoluogo sostanzialmente allineato alla media provinciale. Nonostante in provincia abbia prevalso il “sì”, a livello complessivo ha trionfato il “no”, ribaltando il risultato locale. A Sondrio città ha votato il 60,48% degli aventi diritto. Nel dettaglio, l’affluenza si distribuisce in modo piuttosto omogeneo su tutto il territorio provinciale: SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maurizio Gasparri a Sondrio: "Fondamentale il sì al referendum". 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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