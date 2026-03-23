Referendum lo stratagemma per arrivare ai seggi e votare

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si sta trasformando in uno degli appuntamenti più rilevanti degli ultimi anni per la politica italiana. Al centro del dibattito ci sono riforme strutturali del sistema giudiziario, capaci di incidere profondamente sugli equilibri tra poteri dello Stato e sulla vita dei cittadini. La campagna elettorale è stata segnata da un forte scontro politico, con posizioni nette tra sostenitori del “Sì” e del “No”, mentre l’opinione pubblica si è progressivamente mobilitata, superando le aspettative iniziali. A rendere questo voto ancora più significativo è la crescente partecipazione, alimentata da iniziative organizzative, mobilitazioni dal basso e strategie innovative messe in campo soprattutto per coinvolgere i più giovani e i cittadini lontani dal proprio luogo di residenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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