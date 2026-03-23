Il Referendum a sorpresa ha visto l’affermazione netta del No sul Sì. Il tutto nonostante l’informazione Rai e Mediaset fosse schierata da una parte e neanche velatamente. In un conflitto di interessi arcinoto e irrisolto da oltre 30 anni, ovvero dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, ogni volta che governa il centro-destra abbiamo le due maggiori aziende televisive trasformarsi in un tutt’uno da un punto di vista informativo. La narrazione dei telegiornali, con l’eccezione di Tg3 e TgR, vede Tg1, Tg2, Tg4, Tg5 e Studio Aperto portare avanti una linea politica ben precisa. Agcom più volte ha segnalato l’eccessiva presenza del Governo a discapito delle Opposizioni come del Sì rispetto al No. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - REFERENDUM: L’INFORMAZIONE RAI E MEDIASET SCONFITTA E RIDIMENSIONATA

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