Referendum Landini in piazza per festeggiare | Quando si fa gol

Il segretario della Cgil Maurizio Landini come le toghe rosse in festa per l'esito del referendum sulla giustizia: dopo la conferenza stampa sulla vittoria del No e prima di lasciare il centro congresso Frentani, nel quartiere San Lorenzo a Roma, si è spostato nell'auditorium del centro per un discorso finale, incontrare i presenti e festeggiare stappando una bottiglia di prosecco e intonando "Bella ciao". Proprio come hanno fatto i magistrati riuniti nella saletta dell'Anm al tribunale di Napoli. Ora il programma del numero uno della Cgil prevede la continuazione dei festeggiamenti in piazza Barberini. "Quando si fa gol si festeggia. Questa è una vittoria del Paese che chiede di rispettare la Costituzione", ha detto ai microfoni di SkyTg24 commentando la piazza convocata a Roma dal comitato Società civile per il no. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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