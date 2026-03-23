Referendum l’affluenza è al top Alle 19 il 46,5% oltre il 47 in città

Si conferma più che buona ‘la voglia’ di partecipazione n provincia di Reggio: ieri l’affluenza registrata alle ore 19 è stata del 46,5%. Un dato superiore rispetto a quello nazionale che si è invece attestato quasi al 39%, il dato storicamente più alto per un referendum che ricomprendeva due giorni di voto. I cittadini infatti, reggiani e non, potranno andare ai seggi anche nella giornata di oggi, fino alle 15, poi si terrà subito lo scrutinio che deciderà se avverrà o no la riforma costituzionale della giustizia. Al centro del contendere, soprattutto, la separazione delle carriere tra giudici e magistrati. Nel Reggiano, sempre riferendosi ai dati delle 19 di ieri, spiccava Albinea con il 50,9%, oltre a Quattro Castella con il 51,3%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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