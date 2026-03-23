Referendum la prima proiezione | cresce il vantaggio del No Bachelet già gongola

Da liberoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Referendum giustizia ha mobilitato una grande fetta dell'elettorato italiano con una affluenza che sfiora il 60 per cento. Ora è il momento dello spoglio. La partita per il fronte del No è importante come lo è per la maggioranza di governo che sostiene il Sì. In ogni caso, Giorgia Meloni ha chiarito più volte che l'esito di questa consultazione referendaria non cambierà il suo percorso a palazzo Chigi, con buona pace di chi sogna spallate. Per cosa si votava - Il quesito chiede di approvare o respingere la legge di revisione costituzionale (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025) che modifica articoli chiave (87, 102, 104,. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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