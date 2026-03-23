Il Referendum giustizia ha mobilitato una grande fetta dell'elettorato italiano con una affluenza che sfiora il 60 per cento. Ora è il momento dello spoglio. La partita per il fronte del No è importante come lo è per la maggioranza di governo che sostiene il Sì. In ogni caso, Giorgia Meloni ha chiarito più volte che l'esito di questa consultazione referendaria non cambierà il suo percorso a palazzo Chigi, con buona pace di chi sogna spallate. Per cosa si votava - Il quesito chiede di approvare o respingere la legge di revisione costituzionale (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025) che modifica articoli chiave (87, 102, 104,. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, la prima proiezione: cresce il vantaggio del "No". Bachelet già gongola

Articoli correlati

Referendum giustizia, la prima proiezione: il No è in vantaggioRoma, 23 marzo 2026 – Il No è in vantaggio nella prima proiezione Rai sul referendum costituzionale sulla giustizia.

Referendum giustizia, il Sì torna in vantaggio, cresce anche l’affluenza: cosa dice il sondaggioIl sondaggio sul referendum giustizia 2026 realizzato dall'istituto Piepoli premia il Sì con il 54%.

Una raccolta di contenuti su Referendum la prima proiezione cresce...

Temi più discussi: Speciale TgLa7 - SI o NO; Volere, votare | Se è così, allora, aboliamo il referendum; Giorno: 22 Marzo 2026; Referendum, proiezione (Rai): no al 53,9% e sì al 46,1%.

Referendum, la prima proiezione Rai: il No avanti con il 53,1%, il Sì al 46,9Siamo ormai all'ultimo metro prima del traguardo, nella corsa al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Urne aperte fino alle 15, poi ... thesocialpost.it

Referendum sulla giustizia, prime proiezioni: avanti i No alla riforma con il 53%Le prime indicazioni sul referendum costituzionale: i No sarebbero in vantaggio. I primi exit poll parlavano di un vantaggio del No al referendum costituzionale sulla giustizia, ma erano indicazioni d ... sardiniapost.it

Risultati Referendum Giustizia, YouTrend per Sky TG24: ha vinto il “NO” facebook

#Referendum, risultati parziali con le primissime sezioni, prevalentemente piccole e ospedaliere (9 sezioni su 61.533): Sì 63,4% No 36,6% #MaratonaYoutrend x.com