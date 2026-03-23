Referendum la decisione a seggi chiusi | Si è dimesso

C’è un momento, nelle giornate già tese, in cui una notizia riesce a cambiare improvvisamente l’aria. Proprio mentre l’Italia resta appesa ai numeri e alle proiezioni, arriva un passo indietro che fa rumore nei palazzi e nei corridoi della giustizia. Una di quelle decisioni che, anche se maturate nel tempo, quando esplodono sembrano un fulmine. Il clima è quello delle ore decisive: discussioni accese, nervi scoperti, un Paese diviso sul futuro della giustizia e una categoria che da mesi si sente nel mirino. E in questo scenario, all’improvviso, si apre un vuoto al vertice. Una poltrona che pesa, soprattutto adesso. Cesare Parodi si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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