Referendum instant poll Youtrend | no 49,5-53,5% sì 46,5-50,5%

L’instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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