Referendum in un comune del Beneventano finisce in esatta parità
In uno dei comuni del Sannio il referendum sulla riforma della giustizia non fa registrare né vincitori né vinti perché il risultato finisce esattamente in parità: 271 voti per il Sì e 271 voti per il No. E' accaduto a Paupisi dove ha votato poco meno della metà, circa il 47%, dei 1400 elettori aventi diritto. Nel resto della provincia di Benevento, quando mancano ancora pochissime sezioni d scrutinare, il «No» ha vinto raggiungendo quasi il 60 per cento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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