In uno dei comuni del Sannio il referendum sulla riforma della giustizia non fa registrare né vincitori né vinti perché il risultato finisce esattamente in parità: 271 voti per il Sì e 271 voti per il No. E' accaduto a Paupisi dove ha votato poco meno della metà, circa il 47%, dei 1400 elettori aventi diritto. Nel resto della provincia di Benevento, quando mancano ancora pochissime sezioni d scrutinare, il «No» ha vinto raggiungendo quasi il 60 per cento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum, in un comune del Beneventano finisce in esatta parità

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