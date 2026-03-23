Referendum in provincia di Foggia vince il No con il 55,42%

123.996 elettori in provincia di Foggia hanno detto No alla Riforma sulla Giustizia, ovvero il 55,42% degli elettori contro i 99.732 che hanno detto Sì (il 44,58%). A Foggia, città capoluogo, stravince il No (60,20%) che invece arranca a Cerignola (51,07%), Vieste (50,21%) e Mattinata (50,10%). Il sì ha vinto a Carpino, San Nicandro Garganico, Ischitella, Lesina, Orta Nova, Isole Tremiti, Rodi Garganico, Torremaggiore, Vico del Gargano e Zapponeta, tra i comuni più rappresentativi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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