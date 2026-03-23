LE URNE. Subito alla chiusura dei seggi, in tutta Italia è partito lo spoglio e il no è stato immediatamente avanti sul dato nazionale, mentre nella nostra provincia, così come in Lombardia, è stato il sì a predominare. Bergamo città invece boccia la riforma costituzionale sulla giustizia: è no il 54.2% dei voti. Poche ore sono bastate per lo spoglio del referendum sulla legge costituzionale di riforma della giustizia. Si è iniziato alle 15 di lunedì 23 marzo e subito è stato i l no a predominare a livello nazionale mentre nella Bergamasca il si è stato nettamente più alto così come in tutta la regione Lombardia. In Italia vince il no con il 53. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Referendum, in Italia vince il no. Anche a Bergamo città con il 54.2%. La provincia in controtendenza - La mappa con i risultati

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