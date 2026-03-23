Referendum | in Garfagnana il 55% di affluenza record

La provincia di Lucca si prepara a chiudere la prima giornata di votazioni per il referendum sulla giustizia con un’adesione che sfiora il 50 per cento al termine delle operazioni serali. Mentre la regione toscana complessiva raggiunge il 52 per cento, superando nettamente la media nazionale attestatasi intorno al 46 per cento, i seggi restano aperti domani mattina dalle 7 alle 15 per permettere ai cittadini ancora non intervenuti di esprimere il proprio voto. Le dinamiche territoriali mostrano differenze significative all’interno dello stesso territorio provinciale: mentre centri come San Romano Garfagnana toccano il 55 per cento di affluenza, comuni come Stazzema si fermano al 40,50 per cento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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