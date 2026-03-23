Referendum | il verdetto delle urne

Il risultato del referendum è arrivato chiaro: ha prevalso il NO. In un sistema democratico, questo è il punto di partenza e anche quello di arrivo. La volontà popolare non si discute, si riconosce. Sempre. Accettare l’esito è doveroso. È parte stessa della democrazia. Tuttavia, accettare l’esito non ci preclude dal commentare lo stesso traendo conclusioni, negative o positive che siano. Riconoscere la decisione della maggioranza, non significa rinunciare alle proprie idee. Si può – e si deve – continuare a esprimere il proprio punto di vista, soprattutto quando nasce da anni di studio, esperienza e confronto diretto con la realtà. Rispettare il voto non vieta o preclude il sacrosanto diritto di dissentire, di evidenziare ciò che non ha funzionato, di commentare con rammarico ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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