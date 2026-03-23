Quasi nessuno ha votato secondo le indicazioni di partito, solo una minoranza lo ha fatto contro il governo. E, nel complesso, il giudizio nel merito della riforma ha prevalso sulla volontà di dare un segnale politico. È quanto emerge da un “ dossier post-voto ” sul referendum costituzionale pubblicato da YouTrend a poche ore dalla vittoria del No: il 61% di chi ha votato per bocciare la riforma Nordio indica tra le ragioni “il desiderio di non modificare la Costituzione “, il 39% dice di averlo fatto (anche) per “contrastare il sorteggio dei componenti del Consiglio superiore della magistratura”. Solo al terzo posto, indicata dal 31% degli interpellati, la motivazione di “dare un voto di opposizione al governo Meloni”, mentre appena il 7% afferma di aver seguito le indicazioni del partito di riferimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il report YouTrend: solo il 7% ha votato No seguendo i partiti. Nella scelta hanno prevalso i motivi di merito

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