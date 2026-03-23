Referendum il No vince con quasi il 54%

Da trentotoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fronte del No ha prevalso nel referendum sulla giustizia promosso dal Governo. Il No si attesta a quasi il 54%, consolidando il distacco apparso evidente sin dalle prime schede scrutinate. A livello nazionale il No ha raggiunto il 53,8% superando la maggioranza in quasi tutte le regioni italiane a eccezione di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Situazione simile anche in provincia di Bolzano, dove il No ha vinto con il 50,97%.Nel capoluogo altoatesino il dato è leggermente più marcato: a Bolzano città, infatti, il No ha raggiunto il 53,20%, confermando una tendenza urbana già emersa nei primi risultati. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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