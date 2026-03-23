Il referendum per la riforma della giustizia nel Lazio ha visto un netto prevalere del no, specialmente a Roma e provincia, mentre negli altri capoluoghi di provincia si è imposto il sì. A livello regionale, con 5.306 sezioni su 5.314 verificate, il Lazio ha registrato un 54,58% di voti contrari e un 45,42% di voti favorevoli, corrispondenti a 1.454.637 e 1.210.574 voti rispettivamente. Nella Capitale e nei comuni limitrofi, quando sono state scrutinate 3.781 sezioni su 3.793, il no ha ottenuto il 57,46% delle preferenze, pari a 1.134.634 voti, mentre il sì ha raggiunto il 42,54%, con 840.108 voti. Risultati nei Capoluoghi di Provincia. La situazione si presenta diversamente nei capoluoghi di provincia come Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Referendum: il no vince a Roma ma nelle altre province del Lazio piu’ voti per il si’

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