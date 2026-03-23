Referendum il no stravince a Firenze e nella sua provincia

A poche sezioni dal termine dello spoglio il comitato per il "no" ha annunciato i festeggiamenti in piazza della Signoria Nella provincia di Firenze ha stravinto il no. Poco dopo le 17,30 lo spoglio per il referendum sulla giustizia era quasi giunto al termine e il comitato per il no ha annunciato un evento in piazza della Signoria alle 18. Un risultato eclatante, con una forbice enorme di 30 punti in percentuale di divario. In provincia di Firenze, infatti, il “no” ha conquistato il 65 per cento delle preferenze e il "sì" si è fermato al 35 per cento. Un risultato che va ben oltre il dato nazionale definitivo che si attesta sul 54 per cento. Il dato regionale mostra un divario meno marcato, ma comunque molto importante: il “no” è stato scelto dal 58,14 per cento degli elettori e il “sì” dal 41,86. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Referendum a Monreale, stravince il No: Burgio (Pd) esultaMONREALE – I dati definitivi non lasciano spazio a interpretazioni: a Monreale il referendum sulle norme dell’ordinamento giurisdizionale si chiude...

Leggi anche: Giappone, Takaichi stravince la sua scommessa elettorale

Altri aggiornamenti su Referendum il no stravince a Firenze e...

Temi più discussi: Referendum, su l'affluenza: alle 23 oltre il 46%. Roma e Milano tra le prime, male Campania e Calabria; Referendum, il No a valanga in Puglia: il 57% boccia la riforma. Emiliano: L’abbiamo scampata; Il Trentino Alto Adige a trazione centrodestra vota no. Il Partito democratico esulta; Caressa: Napoli a 7 punti dall'Inter, mica 1! Ha calendario facile: non fa sfracelli e non stravince, ma Conte...

Referendum, il NO stravince. Gratteri: 'Segnale forte e chiaro'La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. È stata una scelta consape ... lostrillone.tv

Referendum Giustizia 2026, il NO si afferma in Calabria e stravince a CosenzaCOSENZA – Anche in Calabria, così come nella stragrande maggioranza delle regioni italiane, il NO ha prevalso sul SÌ per il Referendum Giustizia 2026. I risultati in tempo reale, mediante lo spogl ... quicosenza.it

Il No prevale al Referendum sulla Giustizia, tutti i risultati e le reazioni in diretta su rainews.it facebook

REFERENDUM | Secondo quanto riporta Eligendo, ad oltre la metà delle sezioni scrutinate il NO è al 54,57%. L'affluenza al voto sfiora il 59% #ANSA x.com