Roma - Scrutinio in corso con il No nettamente avanti: festeggiamenti tra magistrati e dichiarazioni dei leader politici segnano un passaggio decisivo nel panorama nazionale Il referendum sulla giustizia entra nella fase decisiva dello spoglio, con i primi dati consolidati che indicano un chiaro vantaggio del No. Secondo gli aggiornamenti ufficiali pubblicati sul portale Eligendo, con oltre metà delle sezioni scrutinate, il No si attesta al 54,57%, mentre il Sì si ferma al 45,43%, delineando un orientamento sempre più definito dell’elettorato. A Napoli, nella sede dell’Associazione Nazionale Magistrati all’interno del tribunale, si registrano momenti di partecipazione tra circa cinquanta magistrati, riuniti dopo la diffusione delle prime proiezioni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Referendum, il No dilaga: brindisi a Napoli e reazioni politiche forti

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