Referendum il ‘grazie’ della giunta toscana dell’Associazione nazionale magistrati

Siena, 23 marzo 2026 – «A campagna referendaria conclusa e a dati ormai acquisiti, la sezione toscana dell'Anm desidera esprimere alcune osservazioni. La tendenza di una partecipazione al rialzo è dimostrazione dell'attaccamento delle cittadine e dei cittadini italiani alla Costituzione e della persistente attualità dei suoi valori. Al di là del risultato, che pur ci soddisfa, l'Anm Toscana vuole rallegrarsi per il percorso compiuto durante la campagna: è stato un percorso che ha portato i magistrati ad uscire dai palazzi di giustizia, in mezzo a quelle cittadine e a quei cittadini, quel popolo nel nome del quale i magistrati amministrano quotidianamente la giustizia», inizia così il documento della giunta esecutiva sezionale toscana dell’Associazione nazionale magistrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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