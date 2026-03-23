Referendum il Fvg tra spinta riformista e resistenza dei capoluoghi

Il dato più interessante emerge dal contrasto tra il voto provinciale e quello cittadino. Mentre le province di Udine (57,26% di sì) e Pordenone (57,80% di sì) hanno mostrato una spiccata propensione alla riforma, i rispettivi capoluoghi hanno invertito la tendenza: a Udine città il no ha prevalso con il 52,7%, con un'affluenza del 64,26%. A Pordenone città il no ha vinto di misura (50,49%) contro il 49,51% dei sì. Trieste si conferma invece stabilmente contraria alla riforma, con il no sopra il 53% sia in città che in provincia, toccando punte del 70% a Sgonico. Le reazioni politiche locali riflettono lo scontro frontale visto a livello nazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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