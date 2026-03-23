Referendum il dato definitivo a Cortona

Da arezzonotizie.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cortona ha vinto il ‘Sì’ con il 51,50% contro il 48,50% del 'Sì'.5.468 elettori hanno votato ‘Sì’, 5.149 elettori hanno votato 'No'. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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referendum il dato definitivoReferendum: in Veneto l'affluenza definitiva è al 63,46%E' del 63,46% l'affluenza definitiva alle urne in Veneto per il referendum costituzionale. Il dato è nettamente superiore al 58,93% registrato a livello nazionale. (ANSA) ... ansa.it

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