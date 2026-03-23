Referendum ha vinto il No | cosa succede dopo il voto

Il risultato definitivo è arrivato nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, alla chiusura delle urne alle 15. Il referendum sulla giustizia si è concluso con la vittoria del no, bloccando la riforma costituzionale proposta dal governo e lasciando invariato l’attuale assetto della magistratura. Un esito che ha preso forma rapidamente dopo l’avvio dello scrutinio. La giornata di lunedì ha visto gli ultimi elettori recarsi ai seggi prima della chiusura. Poi, nel primo pomeriggio, sono iniziate le operazioni di conteggio dei voti e in breve tempo la tendenza è apparsa chiara. Il no si è imposto, rendendo evidente che la riforma non sarebbe entrata in vigore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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