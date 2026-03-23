Referendum giustizia vota il 43,36% in provincia | exploit in alcuni centri con oltre il 50%

Da agrigentonotizie.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Seggi chiusi alle 15, partecipazione contenuta nell’Agrigentino ma con picchi significativi in diversi comuni: ecco il dato che fotografa l'affluenza alle urne Si ferma al 43,36% l’affluenza in provincia di Agrigento per il referendum sulla giustizia. Un dato che conferma una partecipazione complessivamente contenuta, ma che presenta differenze significative tra i vari comuni. Alla chiusura dei seggi, alle 15, emerge infatti un quadro articolato: accanto a percentuali basse in diversi centri, si registrano veri e propri exploit in altri territori dove l’affluenza supera il 50%. Il dato più alto si registra a Sambuca di Sicilia con il 55,95%, seguito da Montevago (53,49%) e Aragona (52,17%). 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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